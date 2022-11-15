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Первая лига

Быстров — об уходе Слуцкого из «Рубина»: «У шоумена есть все шансы занять своё место»

15 Ноября 2022 • 15:45 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Наконец-то казанские болельщики дождались. У шоумена есть все шансы занять своё место. Какая следующая остановка? КВН или, может быть, Краснодар», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы впервые в истории вылетели в Первую лигу, заняв предпоследнее 15-е место по итогам сезона-2021/2022.

Ранее Слуцкий также работал в ЦСКА и национальной сборной России. Кроме того, 51-летний специалист имеет опыт работы в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Владимир Быстров
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УФА РУБИН
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