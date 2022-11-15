Кечинов считает, что Слуцкий выбрал правильный момент для ухода из «Рубина»

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов отреагировал на уход Леонида Слуцкого с поста наставника «Рубина».

«Слуцкий почувствовал тот момент, когда нужно уйти: когда уже нет взаимопонимания между игроками, тренером и руководством», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт считает, когда команда показывает неудовлетворительные результаты и болельщики недовольны, то пришло время для ухода.

Казанский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 31 набранное очко после 18 туров. От первой строчки «Рубин» отделяет всего четыре балла.