Агент Сафонов: «Слуцкий поступил по-мужски»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

По мнению агента, Слуцкий поступил по-мужски, прияв такое решение. Сафонов считает, что теперь у нового наставника команды будет достаточно времени для того, чтобы определить, кого из игроков необходимо продать, а кого оставить.

«Писали, что Леонид раньше хотел уйти, но игроки уговорили не горячиться. И сейчас поступил по-мужски — у нового тренера есть ещё два тура, чтобы присмотреться к игрокам», — приводит слова Сафонова «Советский Спорт».

Агент также выразил уверенность в том, что «Рубин» вернётся в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Напомним, на сегодняшний день казанцы занимают пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко в 18 турах. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет четыре балла.