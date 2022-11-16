Стали известны имена кандидатов на место тренера «Рубина»

Казанский «Рубин», выступающий в Первой лиге после вылета из РПЛ по итогам прошлого сезона, остался без тренера после увольнения Леонида Слуцкого. На его место претендуют трое, и издание Sport24 называет их имена - это Кирилл Новиков, это Игорь Черевченко, а также Вадим Гаранин.

Однако пока что клубом поруководит заместитель Слуцкого - руководство намерено дать время показать себя Юрию Уткульбаеву, и только потом решить, стоит ли приглашать нового тренера.

Сейчас казанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата Первой лиги, набрав тридцать одно очко.