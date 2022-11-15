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Алдонин: «Слуцкий может возглавить кого-то в Премьер-лиге»

15 Ноября 2022 • 17:07 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

По мнению экс-футболиста, увольнение Слуцкого связано с тем, какое место сейчас занимают казанцы в турнирной таблице Первой лиги, так как у руководства клуба были более серьёзные амбиции перед началом сезона. Напомним, что Алдонин и Слуцкий работали вместе в ЦСКА.

«Команда шла в группе лидеров, это нельзя назвать провалом, просто у руководства были планы посерьёзнее. Допускаю, что Слуцкий может возглавить кого‑то в Премьер‑лиге», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».

На данный момент «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера Первой лиги «Балтики» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Евгений Алдонин
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