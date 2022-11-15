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Первая лига

Бояринцев прокомментировал уход Слуцкого из «Рубина»

15 Ноября 2022 • 12:52 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший игрок казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника клуба.

«В любом случае, Леонид Викторович – это тренер с именем, многое доказал в нашем футболе, поэтому и имел карт-бланш от руководства, но что-то пошло не так. Это часть тренерской профессии. Первая лига – специфический чемпионат. Сложно выстраивать тренировочный процесс из-за перелетов», — заявил экс-футболист «Спартака» в интервью «РБ Спорт».

По его словам, своё решение Слукций принял во благо клубу. Также Бояринцев поделился мнением, что уход может быть связан с результатами казанцев во втором по силе дивизионе российского футбола.

Напомним, что «Рубин» вылетел из РПЛ в прошлом сезоне, а в текущей кампании Первой лиги команда идёт на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Денис Бояринцев
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