Бояринцев прокомментировал уход Слуцкого из «Рубина»

Бывший игрок казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника клуба.

«В любом случае, Леонид Викторович – это тренер с именем, многое доказал в нашем футболе, поэтому и имел карт-бланш от руководства, но что-то пошло не так. Это часть тренерской профессии. Первая лига – специфический чемпионат. Сложно выстраивать тренировочный процесс из-за перелетов», — заявил экс-футболист «Спартака» в интервью «РБ Спорт».

По его словам, своё решение Слукций принял во благо клубу. Также Бояринцев поделился мнением, что уход может быть связан с результатами казанцев во втором по силе дивизионе российского футбола.

Напомним, что «Рубин» вылетел из РПЛ в прошлом сезоне, а в текущей кампании Первой лиги команда идёт на пятой строчке.