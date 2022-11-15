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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Я думаю, на Слуцкого вышел один из клубов РПЛ» эксклюзив

15 Ноября 2022 • 21:01 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Сложно сказать, по собственному ли желанию он ушел. Я вот читал, что футболисты не хотели его ухода. Это дорогого стоит. Я думаю, что Слуцкому поступило какое-то предложение. Я думаю, что на него сейчас вышел один из клубов РПЛ. Вполне возможен вариант с «Сочи». Может быть, «Пари НН». Ведутся разговоры даже насчет «Краснодара». Все может быть. Слуцкого знают, у него есть авторитет, так что вариант из РПЛ, наверное, есть.

Да, у Слуцкого было трудности в «Рубине», но мы же не знаем всех тонкостей. Просто изначально в Первой лиге казанцев все считали фаворитами. На самом деле турнир очень тяжелый. Я даже читал перед началом сезона, где говорили, что у «Рубина» нет состава на голову сильнее составов других клубов. Я смотрел их игры, и они смотрелись интересно. В какой-то степени просто не повезло. Все-таки РПЛ и дивизионы ниже это разные вещи. Тот же Ташуев является хорошим примером. Так что опыт у Слуцкого есть. Так что он нужен и интересен клубам. Не просто так он ушел из клуба, есть предложения значит», — сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
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