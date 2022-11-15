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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» высказались о возможном назначении Слуцкого

15 Ноября 2022 • 15:20 Комментировать
Уфа
...
Рубин
20.11 12:00

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. Напомним, сегодня, 15 ноября, было официально объявлено о том, что 51-летний специалист решил покинуть должность наставника «Рубина». Ранее с «Пари НН» расстался Михаил Галактионов, подписавший контракт с московским «Локомотивом».

По словам Кудряшова, вероятность назначения Слуцкого зависит от того, какие результаты будет показывать команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Антона Хазова.

«Пока есть результат, мы не рассматриваем кандидатуры Леонида Слуцкого и других специалистов», — цитирует Кудряшова Sport24.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Антон Хазов Игорь Кудряшов Пари НН
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