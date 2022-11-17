Слуцкий мог возглавить сборную Армении

Бывшему главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому поступало предложение о работе в сборной Армении, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, армянская сторона контактировала со специалистом ещё в период его работы в казанском клубе, однако Слуцкий отказался от такого варианта.

Напомним, 15 ноября, 51-летний тренер покинул пост наставника казанцев, который он занимал с декабря 2019 года. После 18 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «Рубин» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч коллектив из столицы Татарстана проведёт 20 ноября против «Уфы».

Ранее нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что также вёл переговоры с Федерацией футбола Армении, но принял решение продлить своё соглашение с РФС до лета 2024 года.