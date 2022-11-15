Нигматуллин: Вылет «Рубина» из РПЛ напрямую связан с неудачной работой Слуцкого

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста наставника «Рубина».

«По ощущениям, это нужно было сделать после вылета команды из высшего дивизиона. Вылет этот был большим провалом, он напрямую связан с неудачной работой главного тренера», — заявил Нигматуллин Metaratings.

По мнению эксперта, «Рубину» сейчас необходим молодой тренер с большими амбициями, у которого свежее видение на футбол.

Сегодня, 15 ноября, казанский клуб объявил об уходе Слуцкого с должности главного тренера по собственному желанию.

После 18 туров «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.