Бородюк рассказал о своих переживаниях в матче против «Сочи»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о своих переживаниях в матче против «Сочи».

«В чем причина таких сильных переживаний? Любой тренер переживает. В концовке, когда мы переломили ход встречи, при счете 1:2 у нас было несколько хороших подходов. Я переживал, что не нашлось последнего паса», — приводит слова Бородюка официальный сайт клуба.

Помимо этого, тренер поблагодарил своих футболистов и болельщиков «Торпедо» за то, что они поддерживали команду.

В первом туре Российской премьер-лиги «Торпедо» потерпело поражение от «Сочи» со счетом 1:3. Следующая встреча у московского клуба пройдет 24 июля против «Динамо».