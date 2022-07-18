Экс-игрок «Торпедо» Кормильцев: «Сочи» выложился не на все сто процентов в первом туре РПЛ

Бывший футболист «Торпедо» Сергей Кормильцев прокомментировал поражение московского клуба от «Сочи» (1:3).

«От поражения в первом туре чувства смешанные. В соперниках был вице-чемпион, то есть, сразу стало понятно, насколько серьезный уровень в РПЛ», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, игра показала ошибки «Торпедо», над которыми нужно работать. Футболисты боролись, видно было желание, но, кажется, что «Сочи» продемонстрировал не все свои возможности в этой встрече.

Кормильцев отметил, что очень рад возвращению «Торпедо» в высший российский дивизион.

«Автозаводцы» в первом туре РПЛ уступили «Сочи» со счетом 1:3.