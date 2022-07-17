«Торпедо» продало почти 300 абонементов

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о том, сколько абонементов продал клуб.

«Как у «Торпедо» обстоят дела с продажей абонементов? На данный момент продано почти 300 абонементов. «Факел» за полтора часа продал пять тысяч абонементов? 21 год «Факел» не играл в Премьер-лиге. Воронеж — футбольный город», — заявил Маслов Sport 24.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице и вышло в элитный дивизион.

За текстовой трансляцией матча первого тура Российской премьер-лиги между «Торпедо» и «Сочи» можно следить на портале LiveResult.