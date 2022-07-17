Бородюк: Расстроены, первый тайм был не очень

Первый тур начавшегося чемпионата России для московского «Торпедо» сложился неудачно - команда проиграла обладателю серебряных медалей прошлого чемпионата, «Сочи», пропустив целых три мяча.

Наставник московского клуба Александр Бородюк считает, что поражение автозаводцев было предопределено по итогам неудачного первого тайма. Он пытался изменить игру во второй ее половине, но предпринятых мер оказалось недостаточно, хотя один гол его подопечные все же забили.

- Результатом недовольны. Первый тайм был не очень, чувствовалась скованность, поэтому некоторые действия были некачественными по сравнению с тренировочным процессом. Во втором тайме сделали замены, поменяли игру. Первый блин комом, - цитирует Бородюка «Чемпионат».

Во втором туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо», встреча состоится 24 июля.