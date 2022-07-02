Родригао — о Fan ID: «Это хорошая идея, будет меньше хулиганов»

Защитник «Сочи» Родригао поделился мнением о решении многих фанатов бойкотировать матчи РПЛ из-за ведения на стадионах системы Fan ID.

По мнению бразильца, малое количество болельщиков на трибунах пойдёт лишь на пользу футбольным матчам.

«Мало зрителей на трибунах — хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матчах не будет хулиганов. Это безопасность», — приводит слова Родригао «Чемпионат».

Бразилец заявил, что готов провести весь сезон без болельщиков, если будет такая необходимость, поскольку считает, что самое главное — это сама игра.

Ранее Родригао сообщил, что ведёт переговоры о своём переходе в «Зенит».