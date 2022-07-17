Сарвели назвал причину перехода в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал о своём переходе в клуб из «Крыльев Советов».

«Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги одержал победу над «Торпедо» со счетом 3:1.

«Хорошо, что выиграли. Безусловно, важно забивать. Хорошо, что сделал это в первом матче. Почему выбрал «Сочи»? Это топ-клуб», — передает слова Сарвели «Чемпионат».

Футболист сказал, что если получится стать лучшим бомбардиром сезона, то он не будет против такого расклада, но у него нет никакого плана по голам.

24-летний Сарвели подписал в июне трехлетний контракт с «Сочи», перебравшись из «Крыльев Советов».