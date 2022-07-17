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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Макарчук: «Тяжёлое поле, не политое, и мяч очень жует»

17 Июля 2022 • 17:18 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Сочи
окончен

Лучший футболист матча «Торпедо» - «Сочи» (1:3) Артём Макарчук поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В первую очередь надо спросить после того эпизода: как ваша рука?

- Хорошо, ничего страшного, ушиб обычный.

- Могли бы показать ее в кадр, потому что она выглядит опасно?

- Это лишнее.

- Тяжелый матч получился, хотя по итогам первого тайма было ощущение, что «Сочи» где-то на классе доведет до победы.

- Да, согласен, тяжелый матч. Я думаю, что это, можно сказать, первый матч, вкатываемся в чемпионат. Хорошо, что выиграли и взяли три очка. Еще отмечу, что тяжелое  поле, не политое, и мяч очень жует, когда  хочешь передачу отдать сильно, он застревает на поле. Тяжелая была игра, согласен, но я рад, что мы забрали три очка. Двигаемся дальше.

- Учитывая, что команда перестраивается, у вас новый тренерский штаб, внутри него тоже произошла перестановка неделю назад, насколько вы уже освоились, с  какими эмоциями будете готовиться ко второму туру, к встрече со своим бывшим главным тренером?

- Я думаю, что второму туру не надо придавать какое-то особое значение. Это следующий тур в чемпионате, и мы готовимся так же. Это третий тур, десятый тур  - без разницы. К новым требованиям, я думаю, уже потихоньку приспосабливаемся. И будем побеждать, я думаю, в следующем туре, добиваться победы любыми путями.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сочи Артём Макарчук
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окончен Торпедо Москва 1:3 Сочи
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