«Торпедо» объявило о подписании Смольникова

Экс-защитник «Зенита» Игорь Смольников подписал контракт с «Торпедо».

Об этом московский клуб сообщил в своем телеграм-канале. Игрок будет выступать под 28-м игровым номером. Детали трудового соглашения не уточняются.

Ранее 33-летний защитник уже играл за «Торпедо» в 2006-2007 году. После он был в «Локомотиве», «Краснодаре», «Зените» и других российских клубах. Последней командой Смольникова был тульский «Арсенал», за который он провел 27 матчей в минувшем сезоне Российской премьер-лиги, записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

Напомним, что «Арсенал» покинул РПЛ, а «Торпедо» вернулось в элитный дивизион.