Геркус: Никто не доволен таким результатом

Первый тур начавшегося чемпионата России для московского «Торпедо» сложился неудачно - команда проиграла обладателю серебряных медалей прошлого чемпионата, «Сочи», пропустив целых три мяча.

Директор по стратегическому развитию клуба Илья Геркус поделился своим мнением о матче. Он честно признал, что итоговый результат стал ушатом холодной воды для всех в клубе, однако при этом похвалил болельщиков.

- Результатом никто не доволен. Здорово, что пришло много болельщиков, -цитирует Геркуса ТАСС.

Во втором туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо», встреча состоится 24 июля.