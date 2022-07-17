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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сарвели: «Сочи» готов биться за титул

17 Июля 2022 • 17:58 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Сочи
окончен

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели стал автором второго гола в победном для его команде матче первого тура российской Премьер-лиги, в котором «Сочи» в гостях переиграл московское «Торпедо» - 3:1. По мнению Сарвели, теперь «Сочи» готов сражаться за высшие награды чемпионата. В прошлом сезоне южане заняли второе место в турнирной таблице, на финише эффектно опередив московское «Динамо».

- «Сочи» готов бороться за первое место. Что касается ухода лидеров, то одни уходят, другие приходят. Это футбол — ничего страшного, - цитирует Сарвели «Чемпионат».

В следующем туре российского чемпионата «Сочи» сыграет в гостевом матче против московского ЦСКА, эта встреча состоится 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Владислав Сарвели
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окончен Торпедо Москва 1:3 Сочи
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