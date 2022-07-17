Точилин: «Что касается моего недавнего возвращения в «Сочи», по большому счету, мне эта команда известна»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы не так давно вернулись в команду, восьмого числа. Хватило ли этого промежутка для вас познакомиться с командой, принять дела? В целом как обстоит ситуация?

- Дела рабочие, в рабочем порядке идут. Что касается моего недавнего возвращения в команду, по большому счету, мне эта команда известна, многих футболистов я знаю, поэтому в плане адаптации каких-то проблем нет.

- Насколько она все-таки изменилась?

- Если мы говорим про костяк, то он остался прежним. Понятно, покинули два ключевых футболиста, поэтому стараемся на сегодняшний момент внутренними силами компенсировать их уход, а дальше все покажет именно игра, как нам удается решать потери этих футболистов.