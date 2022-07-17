Капитан «Торпедо»: Мы не вылетим из РПЛ

Капитан «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал поражение в матче против «Сочи».

«Хороший матч сегодня получился. Пропустили голы, допустили ошибки. Ничего, будем исправляться. Начало бывает хорошим, бывает плохим», — цитирует Самсонова ТАСС.

Футболист заявил, что не почувствовал разницы по скорости между РПЛ и Первой лигой. У команды задача выходить и побеждать в каждой встрече. «Торпедо» не вылетит из РПЛ по итогам сезона.

Московский клуб потерпел поражение в матче первого тура РПЛ против «Сочи». Игра завершилась со счетом 1:3. В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Динамо».