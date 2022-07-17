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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан «Торпедо»: Мы не вылетим из РПЛ

17 Июля 2022 • 19:22 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Сочи
окончен

Капитан «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал поражение в матче против «Сочи».

«Хороший матч сегодня получился. Пропустили голы, допустили ошибки. Ничего, будем исправляться. Начало бывает хорошим, бывает плохим», — цитирует Самсонова ТАСС.

Футболист заявил, что не почувствовал разницы по скорости между РПЛ и Первой лигой. У команды задача выходить и побеждать в каждой встрече. «Торпедо» не вылетит из РПЛ по итогам сезона.

Московский клуб потерпел поражение в матче первого тура РПЛ против «Сочи». Игра завершилась со счетом 1:3. В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Самсонов Сочи РПЛ Первая лига
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окончен Торпедо Москва 1:3 Сочи
окончен Локомотив Москва 1:1 Пари НН 0.00 0.00 0.00
Идет 35 минута Краснодар 1:1 Факел 0.00 0.00 0.00
Идет 35 минута Динамо Москва 1:0 Ростов 0.00 0.00 0.00
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