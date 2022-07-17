«Торпедо» потеряло Рязанцева из-за травмы

Первый тур начавшегося чемпионата России для московского «Торпедо» сложился неудачно - команда проиграла обладателю серебряных медалей прошлого чемпионата, «Сочи», пропустив целых три мяча.

Но это не единственная неприятность для автозаводцев - они потеряли полузащитника Александра Рязанцева, причем случилось это уже в добавленное арбитром время матча.

Таким образом, уже после первого тура у Александра Бородюка, наставника «Торпедо», воРязазникли кадровые проблемы. Во втором туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо», встреча состоится 24 июля.