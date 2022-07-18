Игрок «Сочи» Макарчук: «С «Зенитом» можно бороться»

Защитник «Сочи» Артём Макарчук, выступающий в составе «Сочи», считает, что его команде по силам бороться с петербургским «Зенитом». В прошлом сезоне южане стали серебряными призерами РПЛ, а питерцы в четвертый раз кряду выиграли чемпионский титул.

«В прошлом сезоне мы набрали против «Зенита» 4 очка. Можно с ними бороться. Просто надо с другими командами тоже не терять очки», - передает слова футболиста Sport24.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России «Сочи» набрал три балла, уверенно победив на выезде московское «Торпедо».

В следующем матче чемпионата России южане на выезде встретятся со столичным ЦСКА. Игра пройдет 23 июля.