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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус назвал цель его новой работы в «Торпедо»

05 Июля 2022 • 17:29 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
17.07 15:00

Новый директор московского «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус обозначил цели, которые постарается выполнить на своём посту.

 «Сегодня я приступаю к работе в футбольном клубе «Торпедо Москва». Для меня это серьезный вызов, большая ответственность и очень волнующее событие. Готов употребить весь свой профессиональный опыт, знания и энергию для развития клуба, увеличения эффективности его коммерческих структур, приумножения числа его болельщиков и развития вертикали подготовки игроков. Уверен, что вместе с коллегами мы сможем вывести клуб на новый уровень», - цитирует Геркуса официальный сайт «Торпедо».

Стоит напомнить, что Геркус являлся президентом «Локомотива» с 2016 по 2019 год. За этот период времени команде удалось выиграть чемпионат России впервые с 2004 года.

«Торпедо» в прошлом сезоне заняло первое место в ФНЛ и гарантировало себе участие в Российской премьер-лиге. Новый сезон для московского клуба стартует 17 июля домашним матчем против «Сочи». Встреча состоится в рамках первого тура РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Илья Геркус РПЛ
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ТОРПЕДО МОСКВА СОЧИ
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