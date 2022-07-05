Геркус назвал цель его новой работы в «Торпедо»

Новый директор московского «Торпедо» по стратегическому развитию Илья Геркус обозначил цели, которые постарается выполнить на своём посту.

«Сегодня я приступаю к работе в футбольном клубе «Торпедо Москва». Для меня это серьезный вызов, большая ответственность и очень волнующее событие. Готов употребить весь свой профессиональный опыт, знания и энергию для развития клуба, увеличения эффективности его коммерческих структур, приумножения числа его болельщиков и развития вертикали подготовки игроков. Уверен, что вместе с коллегами мы сможем вывести клуб на новый уровень», - цитирует Геркуса официальный сайт «Торпедо».

Стоит напомнить, что Геркус являлся президентом «Локомотива» с 2016 по 2019 год. За этот период времени команде удалось выиграть чемпионат России впервые с 2004 года.

«Торпедо» в прошлом сезоне заняло первое место в ФНЛ и гарантировало себе участие в Российской премьер-лиге. Новый сезон для московского клуба стартует 17 июля домашним матчем против «Сочи». Встреча состоится в рамках первого тура РПЛ.