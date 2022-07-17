Бородюк начал с поражения: Автогол не помешал «Сочи» обыграть «Торпедо» на выезде

Воскресная программа первого тура РПЛ открылась на «Арене Химки», где встречались «Торпедо» и «Сочи».

Московское «Торпедо» оказалось в Премьер-лиге первый раз после сезона-2014/2015. Перспективы «автозаводцев» в элите российского футбола оценивать пока трудно. Очень давно «чёрно-белые» не шли в группе лидеров отечественного чемпионата, но имя «Торпедо» всё-таки звучит громко. Оно трижды становилось чемпионом СССР, последний раз – осенью 1976 года.

«Сочи» не может похвастать такими богатыми традициями, но в прошлом чемпионате «барсы» заняли второе место, тогда как «Торпедо» в российской истории финишировало максимум на третьей строчке – в 2000 году. Ещё пару лет назад команда «Сочи» сама считалась аутсайдером, а теперь она лучшая среди «простых смертных», то есть за вычетом «Зенита».

В июне черноморский клуб остался без главного тренера Владимира Федотова, как раз поднявшего «барсов» из грязи в князи. Как проявит себя в Премьер-лиге его сменщик перспективный Вадим Гаранин, пока вопрос. Кроме того, сочинцы остались без второго лучшего бомбардира прошлого сезона Кассьерры, ушедшего в «Зенит», зато вместо него на подмогу из «Крыльев Советов» был выписан отнюдь не плохой нападающий Сарвели.

Сочинцы сразу взяли инициативу в свои руки (или ноги), но долгое время это ни к чему не приводило. Они стремились разыгрывать мяч в чужой штрафной, однако перспективные ситуации там не образовывались. Разве что Сарвели разок опасно пробил с нескольких метров – да не переиграл Ботнаря. У других ворот тоже возник один момент – Турищев не справился с Адамовым.

Ну а по истечении получаса игры «барсы» в своём стиле сделали два гола как будто из ничего. Сначала Терехов подал с левого фланга, мяч пролетел через скопление игроков в центре, а на правом полуфланге его подхватил Юсупов и покатил коротко Цаллагову, прошившему в ближнем углу Ботнаря (0:1). Через пару минут в контратаке Макарчук прострелил слева, а Сарвели замкнул уже пустые ворота (0:2).

Впрочем, не всё было потеряно для торпедовцев к перерыву. В начале второго тайма Дркушич помог хозяевам автоголом, срезав в свои ворота головой в падении навес справа от Султонова (1:2). Москвичи обнадёжились и создали ещё момент, когда Султонов с лёту запулил мяч рядом со штангой. Надо было торпедовцам забивать, пока что-то получалось у них в атаке.

Дальше сочинцы грамотно придвинули игру к чужой штрафной, и уже Ботнарю пришлось отводить угрозу после ударов Макарчука и Юсупова. Ближе к концовке больше атакующих порывов было у «чёрно-белых», но сочинцам не потребовались прямо сверхусилия в обороне. Бородюк сильно переживал на тренерской скамейке, что не помогло его подопечным вырвать ничью у серебряного призёра прошлого чемпионата.

В районе девяностой минуты поле покинул Рязанцев, получивший повреждение в результате столкновения с Дркушичем. Замен у московской команды не оставалось, и вдесятером она пропустила в конце добавленного времени. Мелкадзе расправился с Самсоновым в чужой штрафной и отправил мяч по назначению в сетку (1:3). «Торпедо» и Бородюк стартуют в Премьер-лиге с домашнего поражения, а «Сочи» и Гаранин – с гостевой победы.

Кирилл Иванцов