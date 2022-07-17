Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк начал с поражения: Автогол не помешал «Сочи» обыграть «Торпедо» на выезде

17 Июля 2022 • 16:55 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Сочи
окончен
Воскресная программа первого тура РПЛ открылась на «Арене Химки», где встречались «Торпедо» и «Сочи».
Протокол игры  
Торпедо Москва1:3Сочи
  35'Цаллагов Ибрагим (0:1)
  37'Сарвели Владислав (0:2)
(1:2) Дркушич Ваня50'  
  90'Мелкадзе Георгий (1:3)
Ботнарь ВиталийТемников Иван 46' (Рязанцев Александр ( 46') Кожемякин ОлегШумских АлексейСамсонов Артём ВладимировичЕнин Иван 46' (Нетфуллин Равиль ( 46') Померко АлексейСултонов Мухаммад 72' (Эркинов Хожимат ( 72') Симонян Артём 47' (Лебеденко Игорь ( 47') Караев ДавидТурищев Максим 55' (Калмыков Амур ( 55')
Запасные: Смольников ИгорьЦаллагов ДзамболатЕвдокимов АндрейРейхмен БогданЛаптев ДенисБабурин ЕгорОрехов Александр
Адамов ДенисДркушич Ваня  87'Юрганов Игорь  33'Терехов СергейЗаика Кирилл  54' 74' (Маргасов Тимофей ( 74') Макарчук АртёмАнгбан Викторьен 48' (Ушатов Кирилл ( 48') Цаллагов ИбрагимЖоаозиньо Рамос 46' (Нобоа Кристиан ( 46') Юсупов Артур  13'Сарвели Владислав 64' (Мелкадзе Георгий ( 64')
Запасные: Джанаев СосланБурмистров НикитаМиладинович ИванБарсов МаксимМещанинов АртёмМартовой ДаниилЗаболотный Николай
17 июля. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

Московское «Торпедо» оказалось в Премьер-лиге первый раз после сезона-2014/2015. Перспективы «автозаводцев» в элите российского футбола оценивать пока трудно. Очень давно «чёрно-белые» не шли в группе лидеров отечественного чемпионата, но имя «Торпедо» всё-таки звучит громко. Оно трижды становилось чемпионом СССР, последний раз – осенью 1976 года.

«Сочи» не может похвастать такими богатыми традициями, но в прошлом чемпионате «барсы» заняли второе место, тогда как «Торпедо» в российской истории финишировало максимум на третьей строчке – в 2000 году. Ещё пару лет назад команда «Сочи» сама считалась аутсайдером, а теперь она лучшая среди «простых смертных», то есть за вычетом «Зенита».

В июне черноморский клуб остался без главного тренера Владимира Федотова, как раз поднявшего «барсов» из грязи в князи. Как проявит себя в Премьер-лиге его сменщик перспективный Вадим Гаранин, пока вопрос. Кроме того, сочинцы остались без второго лучшего бомбардира прошлого сезона Кассьерры, ушедшего в «Зенит», зато вместо него на подмогу из «Крыльев Советов» был выписан отнюдь не плохой нападающий Сарвели.

Сочинцы сразу взяли инициативу в свои руки (или ноги), но долгое время это ни к чему не приводило. Они стремились разыгрывать мяч в чужой штрафной, однако перспективные ситуации там не образовывались. Разве что Сарвели разок опасно пробил с нескольких метров – да не переиграл Ботнаря. У других ворот тоже возник один момент – Турищев не справился с Адамовым.

Ну а по истечении получаса игры «барсы» в своём стиле сделали два гола как будто из ничего. Сначала Терехов подал с левого фланга, мяч пролетел через скопление игроков в центре, а на правом полуфланге его подхватил Юсупов и покатил коротко Цаллагову, прошившему в ближнем углу Ботнаря (0:1). Через пару минут в контратаке Макарчук прострелил слева, а Сарвели замкнул уже пустые ворота (0:2).

Впрочем, не всё было потеряно для торпедовцев к перерыву. В начале второго тайма Дркушич помог хозяевам автоголом, срезав в свои ворота головой в падении навес справа от Султонова (1:2). Москвичи обнадёжились и создали ещё момент, когда Султонов с лёту запулил мяч рядом со штангой. Надо было торпедовцам забивать, пока что-то получалось у них в атаке.

Дальше сочинцы грамотно придвинули игру к чужой штрафной, и уже Ботнарю пришлось отводить угрозу после ударов Макарчука и Юсупова. Ближе к концовке больше атакующих порывов было у «чёрно-белых», но сочинцам не потребовались прямо сверхусилия в обороне. Бородюк сильно переживал на тренерской скамейке, что не помогло его подопечным вырвать ничью у серебряного призёра прошлого чемпионата.

В районе девяностой минуты поле покинул Рязанцев, получивший повреждение в результате столкновения с Дркушичем. Замен у московской команды не оставалось, и вдесятером она пропустила в конце добавленного времени. Мелкадзе расправился с Самсоновым в чужой штрафной и отправил мяч по назначению в сетку (1:3). «Торпедо» и Бородюк стартуют в Премьер-лиге с домашнего поражения, а «Сочи» и Гаранин – с гостевой победы.

Кирилл Иванцов


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Чемпионат России Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Торпедо Москва 1:3 Сочи
Идет 27 минута Локомотив Москва 0:0 Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июля
17:54 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: Расстроены, первый тайм был не очень
17:50 · Россия. Первая лига
«Родина» арендовала полузащитника «Спартака»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Одержали заслуженную победу»
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто будет искать Дзюбе новую команду
17:42 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» испортил возвращение «Торпедо» в РПЛ - видео видео
17:41 · Россия. Премьер-лига
Геркус: Никто не доволен таким результатом
17:39 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» озвучили сроки восстановления Кутепова
17:37 · Россия. Премьер-лига
Точилин высказался об уходе Родриго в «Зенит»
17:32 · Россия. Премьер-лига
​В Бельгии Оздоеву предложили полмиллиона евро в год и бонусы
17:29 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» потеряло Рязанцева из-за травмы
17:18 · Россия. Премьер-лига
Макарчук: «Тяжёлое поле, не политое, и мяч очень жует»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Макарчук - лучший игрок матча между «Торпедо» и «Сочи»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Торпедо» Тукманов рассказал о причинах поражения команды от «Сочи» эксклюзив
17:09 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: «У «Локомотива» есть огромный потенциал»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
Все новости
Рекомендуем