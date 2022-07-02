«Торпедо» усилится игроком литовского клуба

Полузащитник литовского клуба «Дайнава» Дзамболат Цаллагов перейдёт в «Торпедо», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, стороны уже достигли договорённости о сделке. В настоящий момент руководство московского клуба ожидает всех необходимых документов от литовской стороны.

Вторую часть минувшего сезона 22-летний вингер провёл в составе хабаровского СКА на правах аренды. За хабаровчан футболист провёл 14 матчей, отметившись в них одним забитым мячом.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша ФНЛ «Торпедо» сумело выйти в РПЛ, заняв первую строчку в турнирной таблице. Свой первый матч в новом сезоне высшего дивизиона российского футбола москвичи проведут 17 июля против «Сочи».