Сарвели: «Уверен, что «Крылья» не вылетят из РПЛ»

Новичок «Сочи» Владислав Сарвели поделился мнением о перспективах своего бывшего клуба «Крыльев Советов» в грядущем сезоне РПЛ.

Сарвели выразил уверенность в том, что самарцы не вылетят из высшего российского футбольного дивизиона по итогам следующего сезона.

«Конечно, общаюсь с ребятами из «Крыльев Советов». Игры на сборах вообще не показатель. Я уверен, что «Крылья Советов» точно не вылетят», — приводит слова Сарвели «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл в составе самарской команды 30 матчей, забив в них девять мячей и отдав четыре результативные передачи.