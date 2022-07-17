Бородюк: «Постараемся сыграть сегодня самое главное достойно»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Учитывая, что у вас есть несколько хороших интересных перспективных новичков, и «Сочи» за эту летнюю паузу серьезно изменился, соперник для старта удобный, сложный?

- Вы знаете, в Российской премьер-лиге, наверное, такого нет понятия сложный или удобный. Все соперники очень сильные и подготовленные, мотивированные, мы то же самое. Постараемся сыграть сегодня самое главное достойно. Я сказал перед игрой - самое главное с первых игр быть уверенными в себе ментально быть готовыми к таким матчам.

- В ФНЛ «Торпедо» демонстрировало хороший атакующий футбол, много забивало. Можем мы увидеть на элитном уровне, что будете продолжать играть в атаку?

- Все зависит от сопротивляющейся стороны, конечно, у нас есть план А, план Б, как это всегда у любого тренера есть. Посмотрим, как начало игры будет, посмотрим, как команда будет взаимодействовать, новые партнеры как будут друг с другом комбинировать. Возможно, будут какие-то изменения во время матча. Но это, наверное, всегда происходит. Поэтому нам самое главное сейчас - быть мотивированными и уверенными в себе.