В «Сочи» прокомментировали переход Сарвели

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход экс-нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели.

«Доволен приобретением Сарвели? Конечно доволен. Хорошее усиление», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл в составе самарской команды 30 матчей, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице, добившись лучшего результата в своей истории. «Крылья Советов» же расположились на восьмой строчке.