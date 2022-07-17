​Нобоа рассказал, как набрал 8 лишних килограммов в отпуске

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа высказался по поводу своих проблем с весом после летнего отпуска.

«Я правда приехал из отпуска с 8 лишними килограммами. Что я ел? Всё жирное. У меня дома всё жирное.

Я уже сбросил 6 килограмм, осталось 2. Какая была диета? Не ел ничего жирного и тренировался по два раза в день.

Когда тренер увидел меня после отпуска, то сказал: «Нобоа, что с тобой?». Меня не оштрафовали, это же отпуск.

Мы с Ансальди в «Рубине» соревновались, кто больше килограммов привезёт из отпуска. Он как-то набрал 9 килограммов», - рассказал Нобоа.

«Сочи» в стартовом туре Премьер-лиги обыграл «Торпедо» со счётом 3:1.