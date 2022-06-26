Сарвели назвал причину своего перехода в «Сочи»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели рассказал о причинах своего решения перейти в «Сочи».

24-летний футболист считает переход в стан серебряного призёра минувшего сезона шагом вперёд в своей карьере.

«Переход в «Сочи» — это уже вызов для меня. Здесь новая команда, новые футболисты, новый тренер. Мне хочется доказать, что я умею играть в футбол не только с ребятами, с которыми вырос. Хочется заявить о себе на новом уровне», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».

Также Сарвели отметил настырность сочинского клуба в период переговоров.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе самарской команды 30 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.