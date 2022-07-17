Бывший защитник «Торпедо» Александр Тукманов в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению прокомментировал поражение команды в матче первого тура против «Сочи» (1:3).

- Команда старалась, но не всё получалось. Возможно, сказывается волнение, может быть всё-таки уровень футбола в Первой лиге и Премьер-лиге отличается, поэтому ребятам нужно адаптироваться, привыкать к другим скоростям. На мой взгляд, игра сегодня не в пользу «Торпедо». Жаль, конечно, но «Сочи» объективно выглядел лучше.

- Вы ожидали такой исход ещё до матча? В первом туре фавориты в лице «Зенита» и «Спартака» теряли очки с командами слабее.

- Я рассчитывал, что «Торпедо» поборется. Признаюсь, что думал за ничеечку зацепится. Но, в конкретных эпизодах «Сочи» был лучше. Я с вами согласен, в этом матче борьба была эпизодическая, но, может быть, на равных шла игра первые 10 минут второго тайма. Даже где-то «Торпедо» играло с преимуществом, но это всё, что запомнилось.

- Последние минуты матча «Торпедо» доигрывало вдесятером. Можно ли списать травмы неподготовленностью уровня футболистов или разницей между РПЛ и Первой лигой?

- Нет-нет, естественно, разница в скоростях имеется, но травмы здесь не при чём. Повреждение можно получить и на ровном месте. Я здесь не вижу связи. Конечно, они получены, вероятнее всего, на усталости, но в конкретном случае, ничего не могу говорить. Может просто спазм какой-то или ушиб, как у Рязанцева. У Караева, скорее всего, ушиб вообще.

Жаль, что «Торпедо» проиграло, не надо унывать, но впереди ещё 29 туров. Пусть команда делает выводы и набирает свои очки. Я думаю, они ещё поборются.