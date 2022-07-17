Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран «Торпедо» Тукманов рассказал о причинах поражения команды от «Сочи» эксклюзив

17 Июля 2022 • 17:15 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Сочи
окончен

Бывший защитник «Торпедо» Александр Тукманов в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению прокомментировал поражение команды в матче первого тура против «Сочи» (1:3).

- Команда старалась, но не всё получалось. Возможно, сказывается волнение, может быть всё-таки уровень футбола в Первой лиге и Премьер-лиге отличается, поэтому ребятам нужно адаптироваться, привыкать к другим скоростям. На мой взгляд, игра сегодня не в пользу «Торпедо». Жаль, конечно, но «Сочи» объективно выглядел лучше.

- Вы ожидали такой исход ещё до матча? В первом туре фавориты в лице «Зенита» и «Спартака» теряли очки с командами слабее.

- Я рассчитывал, что «Торпедо» поборется. Признаюсь, что думал за ничеечку зацепится. Но, в конкретных эпизодах «Сочи» был лучше. Я с вами согласен, в этом матче борьба была эпизодическая, но, может быть, на равных шла игра первые 10 минут второго тайма. Даже где-то «Торпедо» играло с преимуществом, но это всё, что запомнилось.

- Последние минуты матча «Торпедо» доигрывало вдесятером. Можно ли списать травмы неподготовленностью уровня футболистов или разницей между РПЛ и Первой лигой?

- Нет-нет, естественно, разница в скоростях имеется, но травмы здесь не при чём. Повреждение можно получить и на ровном месте. Я здесь не вижу связи. Конечно, они получены, вероятнее всего, на усталости, но в конкретном случае, ничего не могу говорить. Может просто спазм какой-то или ушиб, как у Рязанцева. У Караева, скорее всего, ушиб вообще.  

Жаль, что «Торпедо» проиграло, не надо унывать, но впереди ещё 29 туров. Пусть команда делает выводы и набирает свои очки. Я думаю, они ещё поборются.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тукманов Сочи РПЛ Первая лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Торпедо Москва 1:3 Сочи
Идет 27 минута Локомотив Москва 0:0 Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июля
17:59 · Россия. Премьер-лига
Сарвели назвал причину перехода в «Сочи»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Сарвели: «Сочи» готов биться за титул
17:54 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: Расстроены, первый тайм был не очень
17:50 · Россия. Первая лига
«Родина» арендовала полузащитника «Спартака»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Одержали заслуженную победу»
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто будет искать Дзюбе новую команду
17:42 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» испортил возвращение «Торпедо» в РПЛ - видео видео
17:41 · Россия. Премьер-лига
Геркус: Никто не доволен таким результатом
17:39 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» озвучили сроки восстановления Кутепова
17:37 · Россия. Премьер-лига
Точилин высказался об уходе Родриго в «Зенит»
17:32 · Россия. Премьер-лига
​В Бельгии Оздоеву предложили полмиллиона евро в год и бонусы
17:29 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» потеряло Рязанцева из-за травмы
17:18 · Россия. Премьер-лига
Макарчук: «Тяжёлое поле, не политое, и мяч очень жует»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Макарчук - лучший игрок матча между «Торпедо» и «Сочи»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Торпедо» Тукманов рассказал о причинах поражения команды от «Сочи» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем