Смольников заявлен за «Торпедо»

Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в московском «Торпедо».

Официального объявления от «Торпедо» о подписании Смольникова пока не было, но игрок появился в заявке клуба на официальном сайте Российской премьер-лиги. Заявленный игроковой номер футболиста — 28.

Минувший сезон 33-летний защитник провел в тульском «Арсенале», который по итогам розыгрыша покинул высший российский дивизион. Смольников принял участие в 27 матчах РПЛ, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.