Титов дал прогноз на матч «Торпедо» - «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между столичным «Торпедо» и «Сочи» в рамках первого тура Премьер-лиги.

В разговоре с «РБ Спортом» эксперт предположил, что новичок РПЛ сыграет в оборонительный футбол. По его мнению, «Торпедо» покажет максимально аккуратный футбол против серебряного призера прошлого розыгрыша чемпионата России.

«Поставлю в этом матче на тотал меньше 2,5 мяча», - поделился своим прогнозом Титов.

Поединок между «Торпедо» и «Сочи» состоится сегодня, 17 июля, начало встречи запланировано в 15:00 по местному времени.