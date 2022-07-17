Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов дал прогноз на матч «Торпедо» - «Сочи»

17 Июля 2022 • 08:07 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
Через 6 ч. 22 мин.

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между столичным «Торпедо» и «Сочи» в рамках первого тура Премьер-лиги.

В разговоре с «РБ Спортом» эксперт предположил, что новичок РПЛ сыграет в оборонительный футбол. По его мнению, «Торпедо» покажет максимально аккуратный футбол против серебряного призера прошлого розыгрыша чемпионата России.

«Поставлю в этом матче на тотал меньше 2,5 мяча», - поделился своим прогнозом Титов.

Поединок между «Торпедо» и «Сочи» состоится сегодня, 17 июля, начало встречи запланировано в 15:00 по местному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Егор Титов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июля
08:36 · Россия. Премьер-лига
Мойзес отреагировал на интерес ЦСКА
08:14 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлил серию без побед в матчах со «Спартаком»
08:07 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Торпедо» - «Сочи»
07:42 · Россия. Премьер-лига
«Коринтианс» попрощался с Мантуаном и Иваном, бразильцы переходят в «Зенит»
06:58 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль назвал цель «Спартака» на сезон
06:56 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» три сезона подряд не побеждает в первом туре РПЛ
06:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Зенита» переходит в украинский клуб
03:10 · Россия. Премьер-лига
Взял Кубок, привёз молодёжь, не продлил Бакаева: что сделал Каттани в «Спартаке»
00:54 · Россия. Премьер-лига
Салихова снова ропщет на судейство 2
00:29 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Спартака» считает нового тренера клуба лучше, чем старый
00:20 · Россия. Премьер-лига
Корниленко высказался по поводу подписания «Крыльями Советов» Евгеньева
16 Июля
23:47 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» и «Спартак» выдали боевую ничью - видео видео
23:43 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Спартак» находится в 25 очках от первого места и жалуется, что ему не поставили какой-то пенальти
23:23 · Россия. Премьер-лига
Ловчев разнёс работу арбитра на матче «Ахмат» - «Спартак» 2
23:14 · Россия. Премьер-лига
У Александра Мостового три претензии к арбитру матча с «Ахматом» 1 эксклюзив
Все новости
Рекомендуем