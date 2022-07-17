Макарчук - лучший игрок матча между «Торпедо» и «Сочи»

В первом туре начавшегося российского чемпионата вице-чемпион прошлого сезона «Сочи» переиграл в гостевом матче «Торпедо» - 3:1. Лучшим игроком встречи был признан Артем Макарчук - защитник южан, который терзал оборону торпедовцев своими слаломами к чужой штрафной площади.

Именно после одного из таких прорывов был забит второй гол, который, как оказалось, стал решающим в матче - Макарчук в этом эпизоде сделал голевую передачу на Владислава Сарвели. Этот эпизод имел место на 37-й минуте матча.

В следующем туре «Сочи» снова предстоит сыграть в гостях против московского клуба - и это будет грозный ЦСКА.