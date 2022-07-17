«Сочи» назвал стартовый состав на матч с «Торпедо»

Тренерские штабы московского «Торпедо» и «Сочи» определились со стартовыми составами команд на поединок первого тура российской Премьер-лиги.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Померко, Султонов, Симонян, Енин, Караев, Турищев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Жоаозиньо, Сарвели.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне «Сочи» стал серебряным призером РПЛ, а «Торпедо» выступало в ФНЛ.