Кавазашвили: «Несмотря на малое количество игрового времени, Кутепов играть не разучился»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-защитника «красно-белых» Ильи Кутепова в «Торпедо».

По мнению Кавазашвили, Кутепов будет играть в основном составе московского клуба.

«Илье, естественно, будет сложно на первых порах, но он там вклинится в компанию. Он же всё-таки опытный парень. Несмотря на то, что он в последнее время не выходил в основе, защитник играть не разучился», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 28-летний Кутепов провёл в составе «Спартака» всего пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Напомним, что футболист защищал цвета национальной сборной России на чемпионате мира в 2018 году.

Ранее «Торпедо» сумело выйти в РПЛ, заняв первую строчку по итогам прошедшего розыгрыша ФНЛ.