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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Несмотря на малое количество игрового времени, Кутепов играть не разучился»

01 Июля 2022 • 17:13 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
17.07 15:00

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-защитника «красно-белых» Ильи Кутепова в «Торпедо».

По мнению Кавазашвили, Кутепов будет играть в основном составе московского клуба.

«Илье, естественно, будет сложно на первых порах, но он там вклинится в компанию. Он же всё-таки опытный парень. Несмотря на то, что он в последнее время не выходил в основе, защитник играть не разучился», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 28-летний Кутепов провёл в составе «Спартака» всего пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Напомним, что футболист защищал цвета национальной сборной России на чемпионате мира в 2018 году.

Ранее «Торпедо» сумело выйти в РПЛ, заняв первую строчку по итогам прошедшего розыгрыша ФНЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Анзор Кавазашвили Илья Кутепов
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