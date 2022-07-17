Точилин: «Одержали заслуженную победу»

В первом туре начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» уверенно обыграл на выезде московское «Торпедо», забив автозаводцам три мяча. Несмотря на это, наставник южан Александр Точилин назвал игру тяжелой, но выразил удовлетворение итоговой победой команды.

- Тяжелая игра. Наверное, следующие тоже будут непростые. Победили мы заслуженно, - цитирует Точилина издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Сочи» сыграет в гостевом матче против московского ЦСКА, эта встреча состоится 23 июля. В прошлом чемпионате России «Сочи» занял второе место в турнирной таблице, уступив только питерскому «Зениту».