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«Торпедо» усиливает состав - приглашён Артём Симонян

14 Июля 2022 • 20:37 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
17.07 15:00

Московское «Торпедо», вернувшись в высшую лигу российского футбола, ищет пути усиления. Сегодня пресс-служба клуба объявила о контракте с Артемом Симоняном - 27-летним футболистом, который доселе выступал в составе «Волгаря».

Сообщается, что контракт с полузащитником заключен на один сезон, однако другие подробности не приводятся. Зато известен номер, под которым Симонян будет выступать в «Торпедо» - 23-й, как у Майкла Джордана.

В первом туре начинающегося чемпионата российской Премьер-лиги «Торпедо» примет на своем поле «Сочи», этот матч состоится уже в воскресенье, 17 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Симонян
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ТОРПЕДО МОСКВА СОЧИ
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