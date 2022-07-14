«Торпедо» усиливает состав - приглашён Артём Симонян

Московское «Торпедо», вернувшись в высшую лигу российского футбола, ищет пути усиления. Сегодня пресс-служба клуба объявила о контракте с Артемом Симоняном - 27-летним футболистом, который доселе выступал в составе «Волгаря».

Сообщается, что контракт с полузащитником заключен на один сезон, однако другие подробности не приводятся. Зато известен номер, под которым Симонян будет выступать в «Торпедо» - 23-й, как у Майкла Джордана.

В первом туре начинающегося чемпионата российской Премьер-лиги «Торпедо» примет на своем поле «Сочи», этот матч состоится уже в воскресенье, 17 июля.