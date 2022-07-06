Смольникова в «Торпедо» не будет

Бывший защитник «Зенита» и тульского «Арсенала» Игорь Смольников не перейдёт в «Торпедо», сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны не смогли договориться об условиях личного контракта игрока.

В минувшем сезоне 33-летний футболист провёл за «Арсенал» 27 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. В настоящий момент правый защитник находится в статусе свободного агента.

Помимо «Зенита» и «Арсенала», ранее футболист также защищал цвета «Краснодара», «Ростова» и «Локомотива». Кроме того, Смольников провёл 30 матчей в составе национальной сборной России.