Бородюк: «Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают — туда им и дорога»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился мнением о массовом отъезде иностранных футболистов из российского чемпионата.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до лета 2023 года.

По мнению специалиста, в России есть достаточно молодых и талантливых футболистов, которые теперь получат возможность чаще выходить на поле.

«Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают — туда им и дорога. А у российских ребят наконец появится шанс проявить себя. Разумеется, я не против легионеров, но только по-настоящему качественных», — цитирует Бородюка «Российская газета».

Напомним, свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ подопечные Бородюка проведут 17 июля против «Сочи».