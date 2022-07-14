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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк: «Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают — туда им и дорога»

14 Июля 2022 • 11:31 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сочи
17.07 15:00

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился мнением о массовом отъезде иностранных футболистов из российского чемпионата.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до лета 2023 года.

По мнению специалиста, в России есть достаточно молодых и талантливых футболистов, которые теперь получат возможность чаще выходить на поле.

«Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают — туда им и дорога. А у российских ребят наконец появится шанс проявить себя. Разумеется, я не против легионеров, но только по-настоящему качественных», — цитирует Бородюка «Российская газета».

Напомним, свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ подопечные Бородюка проведут 17 июля против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Легионеры Александр Бородюк
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ТОРПЕДО МОСКВА СОЧИ
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