Точилин отреагировал на слухи об интересе со стороны «Уфы»

Бывший защитник «Динамо», а также тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию то том, что он может возглавить «Уфу».

Ранее сообщилось, что «Уфа» рассматривает экс-динамовца в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

Точилин заявил, что ни с кем из руководства башкирского клуба не общался по этому поводу и ничего не знает об интересе к себе со стороны «Уфы».

«Это нужно спрашивать у «Матч ТВ». Я ни с кем из «Уфы» не общался, слышу об этом первый раз», — приводит слова Точилина Metaratings.

Напомним, ранее «Уфа» официально объявила о расставании с главным тренером команды Алексеем Стукаловым и его помощниками. По итогам минувшего сезона уфимский клуб не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив «Оренбургу» по сумме двух стыковых матчей (3:4).