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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мрзляк ведёт переговоры с тремя российскими клубами

06 Июня 2022 • 13:26 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Агент Марсель Качинари, представляющий интересы экс-полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, высказался о будущем своего клиента.

Качинари признался, что в данный момент сторона футболиста ведёт переговоры с тремя российскими клубами, однако среди них нет лидеров чемпионата.

«Переговоры продолжаются, до конца этой недели должна наступить окончательная ясность. «Зенита» в этом списке нет», — приводит слова Качинари «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провёл в составе «Уфы» 27 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Напомним, уфимский клуб не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Филип Мрзляк
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