Мрзляк ведёт переговоры с тремя российскими клубами

Агент Марсель Качинари, представляющий интересы экс-полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, высказался о будущем своего клиента.

Качинари признался, что в данный момент сторона футболиста ведёт переговоры с тремя российскими клубами, однако среди них нет лидеров чемпионата.

«Переговоры продолжаются, до конца этой недели должна наступить окончательная ясность. «Зенита» в этом списке нет», — приводит слова Качинари «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провёл в составе «Уфы» 27 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Напомним, уфимский клуб не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу» (3:4).