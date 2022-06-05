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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров рассказал о своём уходе из «Зенита»

05 Июня 2022 • 10:28 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал о своём уходе из петербургского клуба в 2005 году.

Экс-футболист отметил, что со всеми тренерами находился в прекрасных отношениях, но был неприятно удивлён, когда в газете прочитал слова о себе тогдашнего наставника «Зенита» Властимила Петржелы.

«От Петржелы я узнал, что бесперспективный футболист, из газеты. Лично мне он никогда такого не говорил. Позвонил агенту, спросил, что за хрень. Вечером уже встретился с руководством «Зенита» — договорились, что меня продадут», — приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, летом 2005 года Быстров перешёл в московский «Спартак», в составе которого провёл в общей сложности 138 матчей, забив в них 25 голов и отдав 27 результативных передач. Позже, в 2009 году, полузащитник вернулся в «Зенит», с которым стал двукратным чемпионом России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владимир Быстров
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