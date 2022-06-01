Обухов заявил, что хочет вернуться в «Спартак»

Воспитанник «Спартака», а ныне нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, почему не смог закрепиться в составе московской команды, а также заявил о желании вернуться в родной клуб.

«Была конкуренция, где-то мой уровень на тот момент не соответствовал клубу. Хотел бы вернуться в «Спартак»? Конечно, но это на уровне фантастики. У меня есть контракт с «Оренбургом», и больше я ни о чём не думаю в данный момент», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, Обухов покинул «Спартак» летом 2016 года. Всего за основную команду «красно-белых» форвард провёл пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «Оренбурга» 12 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.