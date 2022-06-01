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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обухов заявил, что хочет вернуться в «Спартак»

01 Июня 2022 • 14:17 Комментировать
Уфа
1:2
Оренбург
окончен

Воспитанник «Спартака», а ныне нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, почему не смог закрепиться в составе московской команды, а также заявил о желании вернуться в родной клуб.

«Была конкуренция, где-то мой уровень на тот момент не соответствовал клубу. Хотел бы вернуться в «Спартак»? Конечно, но это на уровне фантастики. У меня есть контракт с «Оренбургом», и больше я ни о чём не думаю в данный момент», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, Обухов покинул «Спартак» летом 2016 года. Всего за основную команду «красно-белых» форвард провёл пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «Оренбурга» 12 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Обухов Оренбург
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