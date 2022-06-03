«Краснодар» вступил в переговоры с «Уфой» по Агаларову

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы ведут переговоры о возможном трансфере российского форварда, ставшего лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ. Также отмечается, что «Уфа» имеет предложения и от других клубов.

В прошедшем сезоне 21-летний Агаларов провёл в составе уфимцев 33 матча, забив 20 голов и отдав две результативные передачи. Контракт футболиста с «Уфой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в шесть миллионов евро.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уфа» не смогла сохранить прописку в РПЛ, уступив «Оренбургу» по сумме двух стыковых матчей (3:4).