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«Уфа» играет вничью с «Оренбургом» после первого тайма

28 Мая 2022 • 16:50 Комментировать
Уфа
1:1
Оренбург
перерыв

В эти минуты проходит ответный стыковой матч между «Уфой» и «Оренбургом» за право сыграть в Российской премьер-лиге.

На 13-й минуте нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе открыл счёт в матче. В конце второго тайма лидер «Уфы» форвард Гамид Агаларов сравнял счёт перед самым перерывом.

В первой встрече команды в Оренбурге сыграли вничью 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч в РПЛ останется «Уфа» из-за двух голов на выезде.

Ранее «Химки» в ответном матче победили «СКА-Хабаровск» (3:0) и остались в Премьер-лиге.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Оренбург Джоэль Фамейе Гамид Агаларов
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УФА ОРЕНБУРГ
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