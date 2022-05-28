«Уфа» играет вничью с «Оренбургом» после первого тайма

В эти минуты проходит ответный стыковой матч между «Уфой» и «Оренбургом» за право сыграть в Российской премьер-лиге.

На 13-й минуте нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе открыл счёт в матче. В конце второго тайма лидер «Уфы» форвард Гамид Агаларов сравнял счёт перед самым перерывом.

В первой встрече команды в Оренбурге сыграли вничью 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч в РПЛ останется «Уфа» из-за двух голов на выезде.

Ранее «Химки» в ответном матче победили «СКА-Хабаровск» (3:0) и остались в Премьер-лиге.

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