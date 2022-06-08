Отец Агаларова: «В приоритете у Гамида — переход в хороший клуб»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о будущем своего сына.

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Краснодар» и «Сочи».

«Сейчас мы не можем говорить, есть ли у нас другие варианты продолжения карьеры или нет. Все вопросы в нынешней ситуации следует адресовать Шамилю Газизову», — цитирует Руслана Агаларова Sport24.

Также отец футболиста заявил, что приоритетом для Агаларова является переход в хороший клуб, независимо от того, в чемпионате какой страны он принимает участие.

В минувшем сезоне нападающий забил 19 голов в 29 проведённых матчах РПЛ, став лучшим бомбардиром сезона. Контракт Агаларова с уфимским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.