Малофеев: «Раньше игру в одно касание высмеивали, а сейчас все к этому пришли»

Бывший нападающий сборной СССР Эдуард Малофеев рассказал, за что подвергался насмешкам в период своей игровой карьеры.

«Сначала смеются, а потом на руках носят. Меня везде высмеивали 30 лет назад: «В одно касание Малофеев играет…одурел он, что ли?» А сейчас все к этому пришли», — приводит слова Малофеева «Спорт-Экспресс».

Малофеев является чемпионом СССР 1962 года в составе «Спартака», но большую часть карьеры он провёл в минском «Динамо», забив 114 голов в 278 матчах за белорусский клуб

После окончания игровой карьеры Малофеев занялся тренерской деятельностью. Последним местом работы специалиста был клуб «Псков-747», который он покинул в 2011 году. Также экс-нападающий работал консультантом ФК «Петербург».